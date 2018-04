Cristiano Ronaldo marca no fim e Real Madrid busca empate contra Athletic Bilbao

18/04/2018 | 18:42



Poupado na rodada do final de semana, Cristiano Ronaldo voltou a reforçar o Real Madrid nesta quarta-feira e marcou o gol de empate contra o Athletic Bilbao por 1 a 1, no Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado deixa o time anfitrião com 68 pontos, na terceira colocação na tabela, a 15 de distância do líder Barcelona a cinco rodadas do término da competição. O Athletic Bilbao é o 13º colocado com 40 pontos.

Cristiano Ronaldo ficou de fora da vitória sobre o Málaga por 2 a 1 fora de casa no último domingo, mas a ausência não afetou em nada seu excelente retrospecto na atual temporada. Com o gol nesta quarta-feira, ele balançou as rede 42 vezes em 39 partidas, média de mais de um tento por jogo.

O craque português, mais uma vez, foi o principal destaque em campo e logo aos oito minutos de partida assustou o goleiro adversário ao cabecear a bola no travessão. O Athletic Bilbao estava todo fechado no campo de defesa e conseguiu surpreender em uma das raras vezes que chegou ao ataque. Aos 14 minutos, Iñaki Williams recebeu cruzamento da direita e tocou na saída de Keylor Navas.

O Real retomou a pressão e o goleiro Kepa Arrizabalaga, que está na mira do time madrilenho para a próxima temporada, começou a valorizar seu contrato. Aos 31, ele defendeu a cabeçada de Kroos. Na sequência, Asensio invadiu a área e bateu cruzado para nova defesa do goleiro.

Na volta do intervalo, o Real foi com tudo para cima do Athletic Bilbao, que quase surpreendeu novamente. Aos 18, após cruzamento da direita, houve bate-rebate na área e a bola sobrou para Raúl García, que mandou no travessão.

A equipe anfitriã passou a demonstrar nervosismo com a dificuldade em conseguir mandar a bola para as redes. E seus torcedores só conseguiram respirar mais aliviados a três minutos do fim, quando Modric chutou cruzado de fora da área e Cristiano Ronaldo, de costas para o gol, deu um leve toque de letra para empatar a partida.

O Real Madrid agora tem o final de semana de folga e volta a campo apenas na próxima quarta-feira, quando visitará o Bayern de Munique no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. A equipe madrilenha teve o jogo adiado do final de semana do Campeonato Espanhol, pois enfrentaria o Sevilla, que disputará a decisão da Copa do Rei no sábado contra o Barcelona. O duelo foi remarcado para 9 de maio.