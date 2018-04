Mbappé marca dois e PSG vai à final da Copa da França com vitória sobre Caen

18/04/2018 | 18:10



O Paris Saint-Germain assegurou sua vaga na final da Copa da França com uma grande atuação de Kylian Mbappé nesta quarta-feira. O atacante marcou dois gols e liderou a vitória da equipe sobre o Caen por 3 a 1, sobre o péssimo gramado do Stade Michel d'Ornano, casa do adversário.

A quarta final consecutiva do PSG na Copa da França será disputada no dia 8 de maio. O atual tricampeão vai enfrentar o Les Herbiers, que venceu o Chambly por 2 a 0, na terça, em duelo de times da terceira divisão. Será a primeira final do Les Herbiers.

Para chegar a esta decisão, o PSG contou com grande atuação de Mbappé. Ele abriu o placar aos 25 minutos de jogo, quando Di Maria acionou Cavani pela direita e o uruguaio bateu rasteiro e cruzado. O goleiro não alcançou na bola, mas Mbappé se esticou para completar para as redes.

A vantagem, contudo, não durou até o intervalo. Aos 43, Ismael Diomande bateu de trivela de fora da área e viu a bola desviar na zaga, enganando o goleiro Kevin Trapp: 1 a 1.

O placar se manteve inalterado durante a maior parte do segundo tempo. Até que Mbappé voltasse a fazer a diferença para os visitantes. Foi aos 35, quando Di Maria acertou lindo passe de calcanhar para Cavani, que cruzou da esquerda para o artilheiro do dia só completar para as redes. No lance, o meia argentino estava em posição de impedimento.

Com a vantagem no placar, o PSG conseguiu anotar mais um nos acréscimos. Daniel Alves, que acabara de entrar em campo, deu assistência para o gol de Christopher Nkunku, selando o marcador.