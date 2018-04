Eintracht vence Schalke e enfrentará o Bayern na decisão da Copa da Alemanha

18/04/2018 | 17:58



O Eintracht Frankfurt derrotou o Schalke 04 por 1 a 0, fora de casa, e garantiu vaga na decisão da Copa da Alemanha. A final será contra o Bayern de Munique e está marcada para o dia 19 de maio, em jogo único.

A classificação veio com um gol de Luka Jovic, aos 30 minutos do segundo tempo. O Schalke, além de ter a torcida a seu favor, também ficou com um jogar a mais em campo nos últimos dez minutos após a expulsão do suíço Gelson Fernandes, do Eintracht.

A equipe anfitriã, no entanto, não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. O Schalke contou com a participação do zagueiro brasileiro Naldo entre os titulares. Vice-líder do Campeonato Alemão, o time foi surpreendido pelo adversário que ocupa apenas a sétima colocação no torneio de pontos corridos.

O Bayern de Munique, campeão alemão antecipado, agora vai em busca de seu 19.º título da Copa da Alemanha. Na semifinal, o time atropelou o Bayer Leverkusen com uma goleada por 6 a 2 em noite inspirada do atacante Thomas Müller, que marcou três gols.