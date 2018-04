Creche Lar Maria Amélia recebe doação do Fundo Social de São Bernardo

Gabriela Lopes



19/04/2018 | 08:00



A creche Lar Maria Amélia, em São Bernardo, recebeu R$ 10 mil, repassados pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade. “Manter um espaço sem fins lucrativos, com 180 crianças, é uma luta diária”, comenta o presidente da instituição, Mário Dagoberto Lopes Steglich, que contou com a entrega do cheque simbólico pelas mãos do prefeito e com a presença de vereadores.

O frio chegou

Terminais metropolitanos do Corredor ABD, que atravessa Santo André, São Bernardo e Diadema, tem pontos de arrecadação para Campanha do Agasalho 2018. A iniciativa conta com outros três postos na Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba.

Por aí...

Palavras

Na 25ª edição da Bienal Internacional do Livro, realizada entre os dias 3 e 12 de agosto, na Capital, os autores internacionais Lauren Blakely, Victoria Aveyard e Soman Chainani são os primeiros a confirmar participação. Durante os dez dias de atividade, os visitantes terão acesso a palestras exclusivas e bate-papos com os escritores.

Nativos

No Dia do Índio, comemorado hoje, crianças da região podem conhecer a cultura nativa em encontro, organizado pela Estação Brincar, em São Caetano. A atividade contará com música, comidas típicas e oficinas temáticas, às 15h. “Há muitas histórias do nosso Brasil que precisam ser contadas”, afirma a proprietária do espaço, Milene Bello.

Dirigentes

“Ter gestão sólida nos empreendimentos ajuda a conquistar os resultados esperados”, afirma o presidente da Abrafiltros – associação do setor –, em Santo André, João Moura, que movimenta o segmento com palestra Gestão de Negócios, hoje, às 11h. Na ação, os caminhos para se tornar um líder inovador serão destaque.

Degustativo

Chef de cozinha de São Caetano, Nilton Figueiredo, que atuou na Itália, durante oito anos, agita região com a Quinta Confraria, hoje, no bufê Cozinha de Autor. “Tive contato com os melhores rótulos da bebida e agora quero compartilhar com meus amigos”, relembra Figueiredo. Os convites estão esgotados.