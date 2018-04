Pela primeira vez, Arnold Schwarzenegger não virá ao Brasil para sua feira fitness

18/04/2018 | 17:11



Nesta sexta-feira, dia 20, começará a Arnold Sports Festival South America, em São Paulo. Esta é a maior feira internacional de nutrição esportiva, saúde, esportes, lutas, performance e fitness da América do Sul.

Mas, diferente das últimas cinco edições do evento, Arnold Schwarzenegger não estará presente no dia da abertura. Segundo a assessoria da feira, o ator não teve liberação médica para viajar por conta de uma cirurgia que precisou fazer no coração, e ainda está se recuperando em casa.

Como já contamos no ESTRELANDO, Arnold precisou substituir uma válvula cardíaca e por conta de complicações, ele acabou fazendo uma cirurgia maior, de emergência.

Mesmo não estando pessoalmente presente no evento, a produção encontrou uma solução: Arnold fará uma transmissão online direto de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na qual poderá interagir com fãs no evento. Esta será a primeira vez que o ator falará ao vivo desde a cirurgia.

O evento terá três dias de duração, começando na sexta-feira, dia 20 e terminando no domingo, dia 22.