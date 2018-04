Ferreira: leilão das distribuidoras da Eletrobras será em meados de junho

18/04/2018 | 17:03



O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr, divulgou nesta quarta-feira, 18, mais um novo calendário para o processo de capitalização da Eletrobras e das empresas que a estatal está vendendo para se tornar mais atraente ao mercado de capitais.

As seis distribuidoras deficitárias, que tinham leilão previsto para o final de maio, agora deverão ser vendidas em meados de junho, segundo o executivo. A confirmação da data depende, no entanto, de parecer do Tribunal de Contas da união (TCU) e de um acordo com a Petrobras sobre uma dívida de R$ 20 bilhões da Amazonas Energia, referente ao consumo de combustível por térmicas da distribuidoras de eletricidade. Além da distribuidora do Amazonas, serão vendidas as distribuidoras do Acre, Rondônia, Roraima, Alagoas e Piauí.

O executivo informou ainda, que até 15 de maio será divulgado o edital de venda das 70 Sociedades de Propósito Específico (SPEs) da estatal, que devem ser leiloadas em meados de julho.

"Todas estão em operação e sem problemas", informou Ferreira Jr ao ser perguntado se havia alguma SPE com impedimentos de venda. "Nossa expectativa é que haja interesse para todas elas", disse a jornalistas antes da reunião com analistas da Apimec-RJ para falar do resultado da companhia em 2017.

Já a capitalização da Eletrobras, que vai diluir a participação do governo na empresa para cerca de 40%, dos 60% atuais, será um processo mais demorado, avaliou o executivo. Ele disse acreditar porém, que a operação será feita em novembro deste ano.

"Quero convocar a assembleia para aprovar a capitalização até setembro e realizar o leilão em novembro", informou. "Esse é o prazo que o governo tem também para avançar com o marco regulatório do setor elétrico, que vai valorizar a empresa por melhorar o ambiente do setor", disse.

Segundo ele, o ideal é que o Congresso vote a matéria no primeiro semestre. "Isso para chegarmos à assembleia com isso resolvido", concluiu.