Show de Beyoncé no Coachella bate recordes no Twitter e no YouTube

18/04/2018 | 17:01



Que Beyoncé arrasou em sua apresentação no Coachella no último fim de semana, ninguém duvida, mas a apresentação teve mais sucesso do que imaginávamos, e foi o show do festival mais assistido no YouTube - foram 458 mil pessoas assistindo ao show simultaneamente durante transmissão ao vivo na plataforma.

De acordo com a ferramenta de análise de redes sociais Talkwalker, a artista também foi um sucesso no Twitter, e seu show foi mencionado mais de 2,8 milhões de vezes na noite de sábado, durante sua apresentação. Antes dela, o show mais comentado do festival no Twitter era do The Weeknd, que havia recebido apenas 116 mil menções.

Mas os números não param por aí: a hashtag #Beychella ultrapassou a hashtag oficial do próprio evento, #Coachella. Enquanto a primeira teve mais de 2,4 milhões de menções, a oficial teve 1 milhão. A cantora foi a primeira headliner negra do festival e, após sua apresentação, anunciou a doação de milhares de dólares para universidades americanas que historicamente ajudam no acesso de negros ao ensino superior.