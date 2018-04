Deputados pressionam Ryan para encerrar impasse com imigração nos EUA

18/04/2018 | 16:45



Um grupo bipartidário de deputados americanos trabalhou na quarta-feira para pressionar o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, a levar um projeto de lei de imigração para votação. O deputado republicano Jeff Denham (Califórnia) afirmou nesta quarta-feira que conseguiu o apoio de 240 legisladores, incluindo 50 republicanos, para uma proposta bipartidária a fim de votar uma série de projetos de imigração no plenário da Câmara.

"O maior problema que estamos enfrentando hoje é realmente ter o debate na frente do público americano", disse Denham. O apoio amplo e bipartidário ao plano "nos permite mostrar ao presidente e ao presidente da Câmara a vontade do povo, a vontade da Câmara do Povo", disse.

Denham espera implementar um procedimento raramente usado, conhecido como "Queen of the Hill", segundo o qual a Câmara votaria em uma série de medidas de imigração e a que obtiver mais votos seria aprovada. A Câmara usou esse procedimento em 2015 para resolver uma disputa interna do Partido Republicano por meio de uma resolução orçamentária.

O mais recente impulso a projetos de imigração segue um esforço fracassado no Senado para encontrar um compromisso bipartidário sobre uma questão que os congressistas têm lutado há anos para resolver. O presidente americano, Donald Trump, encerrou, em setembro, um programa da era Obama que protegia da deportação jovens imigrantes que foram levados ainda crianças aos EUA ilegalmente. Fonte: Dow Jones Newswires.