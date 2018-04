Sto.André terá atendimento de saúde gratuito durante o dia

Do Diário do Grande ABC



18/04/2018 | 16:17



A população de Santo André terá à disposição atendimento de saúde gratuito hoje, das 10h às 19h, na Avenida Queiroz Filho, 628, na Vila América. Trata-se de serviço itinerante como objetivo conscientizar a respeito de ações simples no dia a dia capazes de garantir a melhoria da qualidade de vida, entre elas a higienização das mãos e a hidratação correta da pele.

A chamada blitz da saúde oferecerá desde óculos de realidade virtual até luz ultravioleta para ensinar a metodologia correta para lavar as mãos. Além disso, estarão disponíveis telas capazes de mostrar em tempo real, por meio de imagem, a diferença da pele tratada. A população também conseguirá realizar a ‘leitura’ de umidade, oleosidade e elasticidade da pele do corpo; e analisar o percentual de gordura e a massa muscular por meio de bioimpedância. O participante receberá os resultados das avaliações na hora, com dicas e análises feitas por médicos.

Segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas), lavar as mãos de maneira correta pode salvar vidas. Infecções relacionadas a problemas de cuidados agudos, representam de 5% a 10% das internações em países desenvolvidos e ultrapassa os 25% nos países em desenvolvimento.