Daniel de Oliveira abre o coração sobre paternidade: - Se estou mexendo no celular, como vou dar exemplo?

18/04/2018 | 15:11



Daniel de Oliveira falou bastante sobre seu novo filme, Aos Teus Olhos, o mesmo longa que o fez brilhar ao lado de Sophie Charlotte durante sua pré-estreia! À GQ, o ator não só falou só sobre isso, em entrevista publicada nesta quarta-feira, dia 18! Daniel contou um pouquinho sobre seus filhos, Raul, de dez anos de idade, Moisés, de sete anos e Otto, de dois anos. O assunto que mais rondou a conversa foi a relação das crianças com o celular:

- Quanto estamos em um restaurante, comendo e conversando, não tem cabimento ficar cada um na sua máquina. Eu teria vergonha de ficar com o celular na frente dos meus filhos durante um jantar. Se eu quero ser amigo deles, eu tenho que saber como estão suas vidas, mas, se eu estou mexendo no celular, como vou dar o exemplo?

Daniel deixa bem claro que quer dar exemplo aos seus filhos, então, para dar continuidade ao pensamento, ele garante gostar de instigá-los artisticamente:

- Os meninos estão de olho, sacam tudo! Por isso é legal apresentar um som massa, levar em uma exposição, instigá-los na cultura, na arte.

No entanto, o ator não descarta a importância de se adaptar ao universo digital:

- Quer jogar o joguinho no iPad? Pode jogar, claro. Mas se você não tem o costume em casa de ficar olhando para a tela o dia todo eles mesmos cansam. Aí você chega e fala: bora brincar de outra coisa?

Um amor mesmo, né? Aos Teus Olhos foi lançado no dia 12 de abril de 2018 e também conta com a presença de Malu Galli e Marco Ricca no elenco. O longa aborda uma história sobre um professor de natação, Rubens, interpretado por Daniel de Oliveira, que se encontra numa situação complicada quando Alex, um de seus alunos pré-adolescentes e vividos por Luís Felipe Melo, conta à mãe que o mentor o beijou na boca no vestiário.