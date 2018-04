Marcelo Melo e Lukasz Kubot perdem na estreia das duplas em Montecarlo

18/04/2018 | 15:03



O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot perderam nesta quarta-feira na estreia das duplas do Masters 1000 de Montecarlo. Cabeças de chave número um do torneio, ele entraram na segunda rodada e foram superados pelos italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/2 e 10/7.

Apesar do tropeço, Melo e Kubot permanecerão na liderança do ranking após o término da competição. No entanto, a dupla pode ligar o sinal de alerta pois é a terceira derrota consecutiva em estreias.

De início, parecia que os dois iriam superar a má fase pois quebraram o saque adversário logo no início, abriram 3 a 0 e fecharam com tranquilidade em 6/2. Os adversários voltaram com outra postura no segundo set e devolveram o mesmo placar.

O set derradeiro foi equilibrado até o final. Com 7 a 7 no placar, Melo e Kubot se desconcentraram, não conseguiram manter dois saques consecutivos e deram adeus à competição na segunda rodada.

CILIC ESTREIA COM VITÓRIA - Também nesta quarta-feira, o croata Marin Cilic, cabeça de chave número 2 em Montecarlo, derrotou o espanhol Fernando Verdasco, 37º do ranking, por 6/3 e 7/6 (7/4), pela segunda rodada do torneio.

Nas oitavas de final, Cilic, que é terceiro do ranking mundial, enfrentará o canadense Milos Raonic, 22º do ranking. Na vitória em seu primeiro jogo no torneio, o croata conseguiu sete aces e venceu 81% dos primeiros serviços.