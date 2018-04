Com look de nove mil reais, Meghan Markle acompanha Príncipe Harry em evento

18/04/2018 | 14:11



Com casamento marcado para maio, Meghan Markle e Príncipe Harry compareceram nesta quarta-feira, dia 18, no Fórum da Juventude de Commonwealth, do qual o príncipe se tornou embaixador.

Segundo a People, durante sua fala no evento, Harry foi só elogios para a futura esposa:

- Estou incrivelmente grato que a mulher com quem estou prestes a me casar, Meghan, se juntará a mim neste trabalho, do qual ela também está extremamente empolgada para participar.

O look usado pela atriz também chamou a atenção. Ela escolheu um vestido branco com listras pretas é da grife Altuzarra, no valor de 1995 dólares, cerca de seis mil reais, sapatos da estilista Tamara Mellon e custam 475 dólares, ou seja, mil e seiscentos reais.

Já seu blazer preto é da marca australiana Camilla and Marc, no valor de 699 dólares, cerca de dois mil e 300 reais. Para finalizar, ela usou uma bolsa da marca Oroton, mas a peça não está mais disponível.