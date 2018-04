Luana Piovani mostra sua casa e surpreende ao revelar banheira gigante: - Sem noção

18/04/2018 | 14:11



Luana Piovani dessa vez usou o seu canal do YouTube, Luana Sem Freio, para abrir as portas de sua casa no Rio de Janeiro, onde mora com o marido, Pedro Scooby, e os filhos, Dom, Bem e Liz. No vídeo de pouco mais de dez minutos, a atriz revela a parte de cima da casa com uma tour pelos quartos e salas.

A princípio ela explica que, apesar de gêmeos, Bem e Liz não dividem o mesmo quarto, já que um acordava o outro com o choro. Luana então resolveu separá-los em dois quartos, que trazem temáticas diferentes: um era um antigo quarto de hóspedes, enquanto o outro traz detalhes de O Pequeno Príncipe. Já o quartinho de Dom, seu filho mais velho, a temática é o fundo do mar!

Ao mostrar o quarto onde dorme com Scooby, Luana não quis dar muitos detalhes de seu closet, mas surpreendeu ao revelar o seu banheiro, que traz uma enorme banheira! Ela até brinca com a profundeza e a chama de a banheira mais sem noção do mundo.

- A pressão baixa na hora, amor. Abaixo do nível do mar. Labirintite imediata! Mas faz muito sucesso com as crianças, disse.