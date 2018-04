Dani Calabresa interpreta ex mulher de Adnet no último episódio da temporada do Tá no Ar

18/04/2018 | 14:11



Na última terça-feira, dia 17, foi ao ar o último episódio da temporada do Tá no Ar, na Globo. O episódio foi todo dedicado aos grandes nomes do humor, com participações para lá de especiais. Dani Calabresa, por exemplo, interpretou mais uma vez Maria Helena Karlakian, a ex mulher de Tony Karlakian, interpretado por Marcelo Adnet. Foi a primeira vez que ela fez o papel desde que se separou do humorista, em 2017.

Adnet ainda relembrou os velhos tempos de MTV ao simular o cenário de seu antigo programa na emissora, o 15 minutos. Ele surgiu cantando a música tema de outra atração do canal, o Furfles MTV, programa que originou o Comédia MTV.

Outro personagem que ressurgiu durante o episódio foi o Fredy Mercury Prateado, interpretado por Eduardo Sterblitch no Pânico. Ele deu o ar da graça na abertura do humorístico Planeta dos Homens, clássica atração de Jô Soares.

A música paródia do final fez uma bela homenagem aos humorísticos da televisão e internet, e falaram até de nomes de outras emissoras, como Fábio Porchat, e também falaram sobre os novos nomes da comédia, como o Choque de Cultura e o youtuber Whindersson Nunes.

Segundo o colunista Maurício Stycer, o programa estará de volta em 2019, com sua última temporada. A partir de 2020, a equipe deve criar uma nova atração.