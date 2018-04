UE teve "discussão construtiva" com Facebook sobre privacidade de usuários

18/04/2018 | 13:13



O vice-presidente da Comissão Europeia, Andrus Ansip, responsável por relações digitais, disse que teve uma "discussão construtiva e prática" com o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, e com a diretora de operações da empresa, Sheryl Sandberg, sobre como reconstruir a confiança dos usuários após o recente escândalo sobre manipulação de dados.

Em visita aos Estados Unidos, Ansip já se reuniu com diversos executivos do setor de tecnologia. O dirigente e o Facebook concordaram que a regulação de privacidade da União Europeia irá fornecer o "avanço certo" para proteger a vida particular dos usuários da rede social.

"Eles explicaram quais passos o Facebook está dando para proteger a privacidade dos seus usuários e quais medidas pró-ativas eles aplicaram em reação às campanhas de desinformação", afirmou uma porta-voz da UE.

Na reunião, o Facebook também reconheceu a necessidade de estabelecer princípios éticos comuns para melhorar a confiança em serviços baseados em inteligência artificial. Fonte: Dow Jones Newswires.