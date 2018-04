Tina Turner faz rara aparição para conferir de perto musical sobre sua vida

18/04/2018 | 13:11



Normalmente reclusa, Tina Turner voltou aos holofotes brevemente por uma boa razão: a estreia do musical Tina: The Musical, que conta a história de sua vida! A cantora, de 78 anos de idade, reside atualmente na Suíça, mas fez questão de assistir de perto do espetáculo, que fez sua grande estreia em Londres, na Inglaterra.

Na peça, Tina é vivida por Adrienne Warren, atriz que ganhou elogios da própria cantora, que disse o seguinte em entrevista à BBC:

- Bem, antes de tudo, é difícil ver outra pessoa fazendo o que nós fizemos por 40 anos. Eu sou perfeccionista, então eu pareço um pouco crítica. Mas quando você vê feito de forma tão boa, eu me sinto orgulhosa. E eu sinto que estou lançado alguém - desculpe, estou ficando emocionada -, estou realmente lançando alguém que vai fazer um bom trabalho e me orgulhar.

O musical inclui hits conhecidíssimos como Proud Mary, The Best, I Can't Stand The Rain, What's Love Got To Do With It e River Deep, Mountain High, além de contar marcos importantes na carreira da cantora, como a vez em que ela se apresentou no Brasil para um público de 180 mil pessoas - o que a fez entrar para o livro dos recordes.

Além disso, a produção também conta detalhes da conturbada relação de Tina e Ike Turner, marido que chegou a agredir a cantora.