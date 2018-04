Khloé Kardashian permanece morando com Tristan Thompson: - Ela quer fazer o melhor para a sua filha

18/04/2018 | 12:11



Khloé Kardashian quer desesperadamente retornar à Los Angeles, nos Estados Unidos, para viver com sua família. Entretanto, pelo menos por enquanto, sua filha recém-nascida vem em primeiro lugar - e isso significa que ela permanece em Cleveland com Tristan Thompson.

Segundo informações do site norte-americano People, a socialite optou por permanecer morando com Tristan apesar do escândalo da suposta traição do jogador de basquete.

- Sim, ela gostaria de estar em sua casa em LA, mas ela também está fazendo o que é melhor para sua filha. Ela quer dar tempo para a bebê se ajustar e literalmente ficar viva, então claro que ela está seguindo as ordens do médico. O plano é retornar para LA assim que ela puder, comentou uma fonte ao veículo.

E mesmo com todas as dificuldades, Khloé estaria bastante feliz com a pequena True.

- Khloé está nos céus como mãe. Deixando o drama com Tristan de lado, ela realmente está feliz e realmente tentando curtir cada momento com a bebê.

Tristan deleta foto de seu Instagram após ofensas

O jogador do Cleveland Cavaliers deletou a última foto que havia publicado em seu perfil oficial do Instagram após receber diversas ofensas de fãs de Khloé nos comentários. Segundo informações do site Mirror, os internautas escreveram diversas frases que começavam com Eu espero, como Eu espero que você fique preso em um elevador com Solange Knowles, ou Eu espero que Blac Chyna te atinja com um carrinho. Outra frase comum era Bom dia para todos, exceto para Tristan Thompson.

Ainda segundo a publicação, Tristan estaria fazendo de tudo para que Khloé o perdoe.

- Ele se ofereceu para tirar uns dias de folga e ficar com Khloé e a bebê, mas ela negou. Ele se ofereceu para pagar duas babás e outra assistente para ajudar Khloé com a bebê enquanto ele está jogando, mas ela negou. Ele realmente está tentando ser ativo e presente, mas Khloé rebate dizendo que ela já tem toda a ajuda que precisa de sua família.

Rob Kardashian estaria furioso com Tristan

Ainda de acordo com a People, o irmão de Khloé, Rob Kardashian, estaria furioso com as atitudes do jogador da NBA.

- Khloé sempre esteve ao lado de Rob e ele odeia o fato dela ter se machucado. Ele sabe como é quando alguém que você confia pisa na bola com você. Rob não perdoará Tristan por isso.