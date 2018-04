Quatro homens são presos por roubo de carga de cigarro

Do Diário OnLine



18/04/2018 | 11:23



Quatro homens foram presos – dois em Santo André e dois em São Bernardo – por roubo de carga de cigarros na manhã desta quarta-feira.

A PM (Polícia Militar) foi acionada para verificar a ocorrência no Bairro Jardim, em Santo André. Ao chegar ao local indicado, equipes da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) capturaram dois indivíduos, que revelaram que mais pessoas estariam envolvidas no crime.

As autoridades, então, se deslocaram até o Extra Anchieta, em São Bernardo, onde localizaram e prenderam outros dois homens no estacionamento.

O valor da carga roubada não foi divulgado. O caso foi registrado no 2º DP (Rudge Ramos) de São Bernardo.