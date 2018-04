Mercedes admite resultados abaixo do esperado na Fórmula 1, mas pede 'calma'

18/04/2018 | 11:12



A Mercedes ainda não conseguiu colocar o seu favoritismo em prática na temporada 2018 da Fórmula 1. Após a realização de três provas, a equipe não conquistou vitórias e só lidera um campeonato, o Mundial de Construtores, com vantagem de apenas um ponto para a Ferrari. Chefe da Mercedes, Toto Wolff afirmou ser difícil apontar as razões para o desempenho abaixo do esperado, mas pediu tranquilidade para conseguir resolver os problemas.

"Nós só precisamos juntar nossas cabeças, ficar calmos, abaixar a cabeça e chegar a algumas soluções. Temos grande confiança na equipe, eles se provaram no passado", afirmou Wolff ao site oficial da Fórmula 1, lembrando que a Mercedes já exibiu o seu poderio e competência nas temporadas recentes.

Wolff saiu em defesa dos estrategistas da Mercedes, apesar de terem realizado algumas opções questionáveis, lembrando que eles colocaram o finlandês Valtteri Bottas em condições de lutar pela vitória do GP da China no último fim de semana - foi o segundo colocado. E apontou que o aumento da concorrência de Ferrari e Red Bull torna a tarefa da equipe mais difícil.

"Torna-se muito complexo se você tem seis carros na briga para vencer corridas em vez de um ou dois. De repente, há muitas outras opções em aberto. A Red Bull fez uma aposta muito ousada colocando os dois (pilotos) com os (pneus) macios", lembrou, também apontando que o desempenho da Red Bull surpreendeu a muitos.

Com três provas disputadas, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, lidera o campeonato com 54 pontos, seguido pelos dois pilotos da Mercedes, com Lewis Hamilton, com 45, e Bottas, com 40. Já no Mundial de Construtores, a Mercedes soma 85 pontos, contra os 84 da segunda colocada Ferrari.

A Mercedes tentará melhorar o seu desempenho no GP do Azerbaijão, que vai ser disputado em 29 de abril. No ano passado, a prova em Baku foi vencida pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que no último fim de semana ganhou a corrida na China.