Com infecção alimentar, Michel Teló cancela gravação de programa

18/04/2018 | 11:11



Michel Teló precisou adiar a gravação de sua participação no programa Tamanho Família, da Globo, apresentado por Márcio Garcia. A assessoria de imprensa do cantor afirmou que o cantor teve uma infecção alimentar e cancelou as gravações da última segunda-feira, dia 16.

O marido de Thais Fersoza já está melhor, mas a data da nova gravação ainda não foi definida, embora deva acontecer em breve. Nas redes sociais, Teló não comentou sobre o mal-estar, indicando que a rotina de trabalho está sendo seguida normalmente.

Recentemente, ele comemorou o aniversário da esposa ao lado dos filhos, Melinda e Teodoro. Ele se declarou à beldade, que completou 34 anos de idade, com um texto para lá de fofo.