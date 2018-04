Vendas de carros na UE sofrem 1ª queda desde 2014

18/04/2018 | 10:57



As vendas de carros novos na União Europeia sofreram em março sua primeira queda desde 2014, à medida que a demanda começou a desacelerar em alguns mercados e permaneceu fraca no Reino Unido.

Dados da associação europeia de montadoras, conhecida como ACEA pela sigla em francês, mostram que os registros de novos veículos na UE caíram 5,23% em março ante igual mês do ano passado, a 1,79 milhões de unidades.

Segundo a ACEA, o resultado também se deve aos resultados recordes de um ano atrás, que tornam a base de comparação desfavorável.

Apenas no Reino Unido, as vendas caíram 16% na mesma comparação. As vendas também foram fracas na Itália (-5,8%) e na Alemanha (-3,4%). Na França e Espanha, por outro lado, as vendas cresceram 2,2% e 2,1%, respectivamente, informou a ACEA. Fonte: Dow Jones Newswires.