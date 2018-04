Temer submete ao Senado indicação de Alexandre Parola para a OMC

18/04/2018 | 10:56



O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do diplomata e porta-voz da Presidência da República, Alexandre Guido Lopes Parola, para exercer o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e a outras organizações econômicas, em Genebra (Suíça). A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 18.

Para assumir o posto, Alexandre Parola precisa ter o nome aprovado em comissão e no plenário do Senado. Conforme o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, informou semana passada, caso sua indicação seja confirmada pelos parlamentares, Parola deverá seguir para a Europa somente no início de 2019. Até dezembro, ele ocupará o cargo de presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no lugar de Laerte Rímoli, que deixará o cargo em maio.

O nome do porta-voz da Presidência terá de ser submetido ao Conselho de Administração da empresa pública, que tem um conglomerado de mídia no País. O substituto de Parola como porta-voz de Temer ainda não foi anunciado.

Mais indicações

O presidente Temer também submeteu à avaliação do Senado as indicações do diplomata Fernando José Marroni de Abreu para o cargo de representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e aos Organismos Internacionais Conexos, em Roma (Itália), e do diplomata Paulo Cordeiro de Andrade Pinto para ser embaixador do Brasil na República Libanesa.