Mark Hamill aparecerá no último episódio da temporada de 'The Big Bang Theory'

18/04/2018 | 10:50



A emissora norte-americana CBS anunciou uma surpresa especial para os fãs da série "The Big Bang Theory": Mark Hamill, o Luke Skywalker na franquia "Star Wars", fará uma participação especial no episódio final da 11ª temporada, que vai ao ar no nos Estados Unidos no dia 10 de maio.

Não há detalhes de como será a participação de Hamill no episódio, bastante esperado pelos fãs porque vai trazer o casamento dos personagens Sheldon Cooper (Jim Parsons) e Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), que namoram desde a quinta temporada. Outras participações especiais são esperadas no episódio.

Mark Hamill se tornará o terceiro ator do mundo "Star Wars" que participará da série. Ele se junta a James Earl Jones (que faz a voz de Darth Vader) e Carrie Fisher, a eterna princesa Leia. Com temática nerd, "The Big Bang Theory" já trouxe vários convidados especiais para participar dos episódios da produção, como Stephen Hawking, Buzz Aldrin, Bill Gates, Stan Lee, George Takei e Leonard Nimoy.