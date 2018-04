Erdogan antecipa eleições gerais na Turquia para junho deste ano

18/04/2018 | 10:40



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, antecipou as eleições parlamentares e presidenciais para 24 de junho deste ano. Elas estavam originalmente marcadas para novembro de 2019.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, após conversas com o líder do principal partido nacionalista da Turquia, Devlet Bahceli, que havia pedido a antecipação do pleito na véspera.

Segundo Erdogan, as eleições precisam acontecer antes para acelerar a inauguração de um novo sistema presidencial para lidar com os desafios futuros.

A Turquia está passando de um sistema parlamentar para um presidencial que vai aumentar os poderes do estadista. As mudanças entram em vigor com as próximas eleições. Fonte: Associated Press.