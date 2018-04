Eliminação dupla marca episódio do MasterChef Brasil

18/04/2018 | 09:11



O episódio do MasterChef Brasil da última terça-feira, dia 17, foi recheado de surpresas! Isso porque, além de uma eliminação dupla, anunciada logo no início da temporada, mas que ninguém sabia quando ia acontecer, o desenrolar dos desafios também sofreram algumas mudanças, que Ana Paula Padrão revelou de surpresa aos candidatos.

Tudo começou com a volta da temida Caixa Misteriosa. Os competidores foram desafiados a criar uma receita com ingredientes afrodisíacos que desperte e estimule os sentidos dos jurados, seduzindo os chefs pelo paladar. Entre os participantes, padre Evandro acabou sendo um dos candidatos mais subestimados, no entanto, acabou entregando o melhor prato da noite: uma sopa de aspargos, mexilhões e camarão. Paola Carosella não poupou elogios ao cozinheiro pelo tempero e anunciou sua vitória. Além dele, Rita e Victor Hugo também foram elogiados por seus pratos.

Já na prova de eliminação, os cozinheiros tiveram que reproduzir um prato de Henrique Fogaça, uma barriga de porco com cuscuz marroquino. O chef demonstrou como os candidatos deveriam realizar a receita, mas Ana Paula avisou que os três piores colocados na prova anterior não poderiam assistir à aula. Além dessa surpresa, padre Evandro também precisou indicar mas três participantes para serem vetados de assistirem a demonstração de Fogaça. Assim, seis competidores tiveram que encarar a prova às escuras.

Angélica, Aristeu, Crisleine, Kauê e Eliane foram avaliados como os piores da noite. Ao anunciarem a decisão, os chefs explicaram que por causa do excesso de pimenta, Kauê e Crisleine seriam os eliminados da noite. A despedida dupla deixou todo mundo de boca aberta, afinal, a nova regra parecia que tinha virado lenda entre os jurados. Na internet, os fãs do programa não perderam a chance de comentar a decisão inédita.

Achei que essa história de tirar mais de um era brincadeirinha, escreveu um internauta no Twitter. Já outro, analisou: Essa eliminação dupla deixou todo mundo esperto.

Em entrevista ao site oficial da Band, Crisleine adiantou que já esperava que seria eliminada: Eu já estava sentindo, porque eu sonhei que seria eliminada. Eu vi a Paola Carosella criticando o meu prato e que eu iria sair. Sonhei com isso, mas só que sabe quando você não quer acreditar numa coisa? Eu não quis acreditar e lutei até o final.

Kauê lamentou não ter assistido a demonstração de Fogaça e explicou que não tem costume de fazer carne de porco: Eu acredito que os seres humanos não deveriam comer carne, mas a carne de porco é a pior, pois me faz mal. No entanto, eu estava lá focado, acreditando que eu poderia seguir para o próximo episódio. Só que não foi o caso porque acabei colocando pimenta lá no cuscuz. Talvez, se eu não tivesse errado a pimenta, eu ficasse no programa. Mas não foi o caso. Eu passei o ponto da pururuca também. Estou um pouco chateado com a saída, mas vou atrás de um estágio e aprender as técnicas culinárias para poder me desenvolver na cozinha, para brincar. Porque eu sou um eterno brincante.