Obituário - 18 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/04/2018 | 09:07



Pastor Carlos Musskopf

(Estrela, RS, 14-2-1954 – 16-4-2018)



O pastor Carlos Musskopf atuou na Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Santo André de 2007 a 2015. Ao se aposentar, permaneceu em Santo André. Cuidou da comunidade frente à Cultura de Paz, entre outros trabalhos junto à cidade.

“Recebi um apelido carinhoso dele, ‘Canário Cantador’, por participações musicais na comunidade. Agora, quem falará isso?”, informa e pergunta Orestes R. Junior, leitor de Memória.

É que o mesmo Orestes recebeu a mensagem do pastor Neumann dizendo que o pastor Carlos faleceu.

Carlos Musskopf formou-se em teologia em 1979. Foi pastor em Esteio (RS), Munique, na Alemanha, Santa Catarina, além de Santo André. Casou-se com a também pastora Ruth L. W. Musskopf. Tiveram dois filhos, Nicolas e Tamara. Parte aos 64 anos. Foi velado no cemitério evangélico Memorial Martim Lutero, em Porto Alegre, onde ocorreu sua despedida.



Santo André



Zesuel Porto Silva, 89. Natural de Caculé (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Iolita Zulmira da Silva, 89. Natural de Ingaí (MG). Residia em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Alfredo Afonso Nobeschi, 74. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Comerciante. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Carlos Pinto, 72. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Lourdes Scarpa, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Mercedes Santori de Almeida, 62. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jorman José Ponso, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



Vânia Maria Costa Candil, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Dolores Fraga Mietti, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



Adamo Di Marco, 84. Natural da Itália. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.



Octacilio Lima, 83. Natural de Araxá (MG). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.



Apparecida Erray Nogueira, 77. Natural de Guatapará (SP). Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



Severino Gonçalves de Barros, 75. Natural de Bom Conselho (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério do Carmo I, em São Paulo (SP).



Maximiliano de Souza, 74. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



Maria Bernardino de Souza, 71. Natural de Santo Antonio (RN). Residia em São Paulo (SP). Dia 15, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Claudia Shinji Nisi, 71. Natural de Cambará (PR). Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.



Antonio Godinho Domingues, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



Benedita Graça Santos de Almeida, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



João Barbosa Cardoso, 58. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.



Roberto Lopes de Araujo, 57. Natural de Iguatu (CE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



Carlos Alberto da Conceição, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Mônica, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.



Ana Lúcia Santos Oliveira, 51. Natural de Itabepi (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



Maria Elizier de Sousa, 46. Natural de Sousa (PB). Residia no Parque Los Angeles, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Sousa (PB).



Rosivaldo Aparecido de Andrade, 42. Natural de Goio-Eré (PR). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.



São Caetano



Cleide Gomes Barbosa, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria José Olindina Souza, 77. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



Maria Pereira da Silva, 74. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal.



Francisco Sobianski, 69. Natural de Inácio Martins (PR). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Antonio Alves do Nascimento, 61. Natural de Crateús (CE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



Francisca Henriques da Silva, 58. Natural de Catolé do Rocha (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Pedro da Silva Lucas, 55. Natural de Afrânio (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 16, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Mauá



José Tertuliano da Silva, 92. Natural de São Lourenço (MG). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Jandira Gonçalves Costa, 83. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Lázaro Umbelino, 80. Natural de Óleo (SP). Residia no Núcleo Sampaio Vidal, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Alexandre dos Santos, 69. Natural de Guaranésia (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17, em Mauá. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Pedro Celino da Silva, 67. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no Jardim Salgueiro, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Maria dos Santos Custódio de Campos, 92. Natural de Teixeiras (MG). Residia no bairro Santa Cruz, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.



Elza Severino Roza, 87. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Mauá. Cemitério São José.



Gabriel Barbosa, 84. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.



Sylvio Rubens Juliani, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.



Olinda Maria das Dores, 75. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Justino Pereira dos Santos, 68. Natural de Monte Santo (BA). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.



Claudio Gonaçalves, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Lásaro Donisete Favero, 61. Natural de Santo André. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Ribeirão Pires. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Yangle Carlos da Silva, 29. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



Osmar Dias Monteiro, 58. Natural de Lucélia (SP). Residia na Vila Niwa, em Rio Grande da Serra. Dia 13, em Mauá. Cemitério São Sebastião.