EUA: Trump confirma reunião entre Mike Pompeo e líder norte-coreano, Kim Jong-un

18/04/2018 | 08:53



O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou nesta manhã que o diretor da CIA, Mike Pompeo, se reuniu com Kim Jong Un na Coreia do Norte na semana passada em antecipação a um potencial encontro entre os líderes. Pompeo foi indicado para ser o futuro secretário de Estado do país.

Em sua conta no Twitter, Trump disse que a reunião "correu muito bem e uma boa relação foi estabelecida". O presidente americano acrescentou que detalhes do encontro estão sendo trabalhados e que uma "desnuclearização não será ótima apenas para o mundo, mas também para a Coreia do Norte".

Na terça-feira, Trump disse na terça-feira que as negociações entre os EUA e a Coreia do Norte estavam em andamento em um "nível extremamente alto".

O encontro entre os líderes está previsto para o início de junho. Trump disse que cinco locais

estão sendo considerados.

Pompeo viajou recentemente para a Coreia do Norte para se encontrar com o líder Kim Jong Un, uma visita incomum e altamente secreta. A informação, até então, havia sido divulgada pelo Washington Post por meio de fontes que não quiseram ser identificadas. Fonte: Associated Press