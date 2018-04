Empresários da região oficializar união a bordo de transatlântico

Stefanie Sterci



18/04/2018 | 08:00



Comemoração dupla para o empresário de São Caetano, Fábio Leandrini. O balanço do mar somado ao luxo dos corredores de um transatlântico foram os ingredientes escolhidos para selar a união matrimonial com Caroline Araujo Marques. O casal oficializou o relacionamento em Jurerê, Santa Catarina, a bordo de navio, com a presença de vários VIPs da região. A dupla, que atua no ramo do turismo, recebeu, recentemente, o prêmio de TOP Nacional em vendas, promovido por empresa de cruzeiros marítimos.

Além disso, também foi contemplada com mais uma notícia. Os pombinhos assistirão pessoalmente a cerimônia de inauguração do MSC Seaview, em Civitavecchia, na Itália, com data marcada para os dias 2 e 3 de junho. “É um fato inédito empresas do setor de viagem participarem como representantes brasileiros”, celebra.

Veja mais noticias da nossa coluna: