Cobre se recupera das recentes perdas e sobe mais de 2% em Nova York

18/04/2018 | 08:17



Os preços do cobre operam em alta nesta quarta-feira, recuperando-se de uma leve queda na sessão anterior, ajudado pelo avanço de outros metais.

Às 7h44 (de Brasília), o cobre para três meses subia 0,68%, a US$ 6.919,50 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às 8h02, o cobre para maio avançava 2,01%, a US$ 3,1415 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O alumínio continuou sua alta, subindo 2,3% para US$ 2.468 a tonelada - alguns analistas elevaram suas metas de preço para US$ 3.000 por tonelada, com o fornecimento da Rusal reduzido pelas recentes sanções americanas -, enquanto o ouro tinha leve alta de 0,17% para US$ 1.351,90 a onça troy.

A alta do cobre ocorre depois de enfrentar uma pressão na terça-feira por um aumento contínuo nos estoques da LME e por uma maior aposta na queda dos preços dos traders de Chicago e Xangai, segundo o corretor da Marex Spectron, Alastair Munro.

Em meio a uma ansiedade gerada por uma possível guerra comercial entre os EUA e a China, o que tem pressionado os metais nos últimos meses, os investidores estavam começando a voltar seu foco para os fundamentos do cobre.

"Os preços do cobre enfraqueceram no último mês devido ao fluxo de notícias relacionado à uma possível guerra comercial entre EUA e China e a um dólar mais forte [entre outros fatores] ... esperamos que o mercado de cobre esteja em equilíbrio antes de se transformar em déficit em direção ao final da década, com o desaparecimento do crescimento da oferta de mina", disseram analistas do HSBC em um relatório trimestral.

Em outros lugares no setor de metais industriais, os comerciantes ainda estavam lutando para preencher o buraco da United Co. em fornecimento global, depois que os EUA sancionaram entidades e indivíduos russos em 6 de abril, incluindo o controlador da Rusal, Oleg Deripaska.

Temores de novas sanções atingindo o segundo maior fornecedor de níquel do mundo, Norilsk Nickel, contribuíram para um salto de 3,6% no metal, disse John Meyer, analista da SP Angel em nota.

Entre outros metais básicos na LME, o zinco subia 0,96% para US$ 3.203,50 por tonelada métrica, o estanho avançava 0,94% para US$ 21.560 a tonelada e o chumbo ganhava 0,76% para US$ 2.377 a tonelada métrica. Fonte: Dow Jones Newswires.