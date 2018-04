Japão amplia superávit comercial com EUA em quase 6% no ano fiscal até março

18/04/2018 | 04:55



O superávit comercial do Japão com os EUA avançou quase 6% no ano fiscal encerrado em março, a 6,999 trilhões de ienes (US$ 65 bilhões), registrando o primeiro aumento em dois anos, segundo dados oficiais divulgados no fim da noite de ontem.

Os números foram revelados num momento em que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, visita os EUA para reuniões com o presidente Donald Trump, que vem se queixando reiteradamente sobre os desequilíbrios comerciais com o Japão e outros países, em especial a China. Fonte: Associated Press.