Trabalhador poderá sacar FGTS para comprar próteses

Da Redação



18/04/2018 | 00:05



Trabalhadores poderão utilizar os recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para a compra de próteses e órteses, conforme publicado no do DOU (Diário Oficial da União) de ontem. A medida do governo federal tem como objetivo beneficiar quem precisa de próteses diferentes das que já são cobertas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Para ter acesso ao recurso, será necessária a apresentação da prescrição e do laudo médico.

A Caixa terá prazo de 120 dias, ou seja, até agosto, para implementar as medidas necessárias de viabilização para este tipo de saque. “Acreditamos que haverá um esforço para que tudo seja colocado em prática em um prazo menor do que o estabelecido, tendo em vista a relevância para os trabalhadores”, afirma o secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS no Mistério do Trabalho, Bolivar Tarragó.