Santos afasta coordenador da base após denúncia de abuso sexual

17/04/2018 | 23:02



A diretoria do Santos anunciou na noite desta terça-feira o afastamento do coordenador das categorias de base do clube, Ricardo Marco Crivelli, que foi alvo de denúncia de abuso sexual. O jogador Ruan Petrick Aguiar de Carvalho, 19 anos, diz ter sido vítima dele em 2010, quando tinha 11 anos, e registrou um boletim de ocorrência sobre o assunto na última sexta-feira.

Segundo reportagem publicada pela versão online do jornal Folha de S. Paulo, Ruan acusa Crivelli, que é conhecido como Lica, de tê-lo abusado quando lhe chamou para dormir na sua casa. O incidente teria sido antes do jogador ser aprovado nas categorias de base do Santos, onde ficou por um ano e meio, até ser dispensado.

Na nota, o clube disse ter recebido a acusação com surpresa e prometeu investigar o assunto. "O clube vai investigar criteriosamente a situação, considerando que o profissional em questão jamais teve qualquer mácula em sua extensa carreira no futebol, e que acusações como essa envolvem reputações, tanto dos acusadores, quanto do próprio acusado, que devem ser preservadas sem qualquer juízo prévio de culpa", diz o texto.

O Santos considerou o afastamento de Lica como preventivo e disse aguardar a apuração feita pelas autoridades. O clube reiterou ser reconhecido internacionalmente pelos trabalhos nas categorias de base, que além dos resultados esportivos, têm como um dos focos a dedicação a atividades de cidadania.