Imóvel em terreno abandonado se torna abrigo para usuários de drogas

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



17/04/2018 | 21:49



Terreno na altura do número 1.380 da Avenida Barão de Mauá, no Jardim Zaíra, chama a atenção por conta da quantidade de sujeira acumulada e também pela concentração de usuários de drogas. De acordo com comerciantes do entorno, os transtornos começaram há cerca de quatro meses. Além do problema relacionado ao acúmulo de lixo, vizinhos destacam assaltos frequentes aos estabelecimentos da área.

A dona de casa Rosa Maia Alencar, 58 anos, relata que sempre vê usuários de drogas entrando e saindo do local. “Há algum tempo até tinha pedreiros construindo, mas depois pararam a obra e esse monte de gente entrou para ficar”, diz. Vizinho da construção, o carpinteiro Jorge Marçal, 66, conta que é roubado a cada 15 dias. “Isso não tem mais jeito. Estouram a minha janela e entram direto para roubar panelas, objetos de carpintaria”, lamenta.

Secretária de estabelecimento comercial, que preferiu não se identificar por medo, ressalta que a movimentação no local é constante. “A gente sabe que tem gente que mora ali e outros que vem só para usar droga. Temos medo. Fora a quantidade de lixo que fica acumulada”, revela. A escadaria que dá acesso à construção está tomada por lixo e entulho, o que acaba por atrair bichos para a área.

A equipe do Diário entrou em contato com a Prefeitura e a Polícia Militar, mas não obteve retorno sobre as reclamações até o fechamento desta edição.