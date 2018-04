Em Varginha, Fortaleza derrota o Boa por 2 a 0 e segue com 100% na Série B

17/04/2018 | 21:22



Na partida que abriu a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza bateu o Boa por 2 a 0, em pleno estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e manteve os 100% de aproveitamento na competição. O time cearense veio de uma vitória por 2 a 1 sobre o Guarani na estreia e, assim, é o primeiro a chegar a seis pontos. O clube mineiro, que estreou com derrota por 1 a 0 para o Londrina, no Paraná, ainda não pontuou.

O primeiro tempo não teve muitos lances de perigo, mas quando chegaram, os dois times tiveram grandes chances de marcar. Primeiro, o Fortaleza passou perto com o centroavante Gustavo, que aproveitou bola enfiada por Edinho, mas mandou por cima. A resposta do Boa foi em chute de longa distância de Christiano, que acertou a trave do goleiro Matheus Inácio.

Apesar das boas oportunidades, a partida seguia em ritmo lento e mais disputada no meio de campo, com forte marcação de ambas as partes. O time da casa ficava mais fechado e escapava em contra-ataques, enquanto que os cearenses tinham mais posse de bola e buscavam lançamentos para Gustavo, único atacante de referência.

O placar só foi aberto aos 12 minutos da segunda etapa e em lance polêmico. Bruno Melo cruzou para a área e o árbitro gaúcho Roger Goulart entendeu que a bola bateu no braço do zagueiro Ligger, que estava de costas. O próprio Bruno cobrou a penalidade e colocou os visitantes em vantagem.

Aos 26 minutos, o Boa teve a chance do empate da mesma maneira. William Barbio invadiu a área e foi derrubado por Bruno Melo. Em mais um lance muito reclamado, o pênalti foi marcado, mas Alyson bateu por cima do gol.

Aproveitando melhor as chances criadas, o Fortaleza ainda ampliou a vantagem aos 35 minutos. Léo Natel cobrou escanteio, a defesa do Boa afastou e, na sobra, Edinho bateu para o fundo do gol.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o CRB, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada da Série B. No próximo dia 27, uma sexta, o Boa enfrenta o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

BOA 0 x 2 FORTALEZA

BOA - Fabrício; Caíque, Gustavo Geladeira e Artur Jesus; Christiano, Amaral, Machado (Douglas Baggio), William Schuster (Genesis), Jhon Cley e Alyson; William Barbio (Ygor Catatau). Técnico: Sidney Moraes.

FORTALEZA - Matheus Inácio; Tinga, Diego Jussani, Adalberto (Ligger) e Bruno Melo; Jean Patrick, Derley, Osvaldo (Léo Natel), Edinho (Leonan) e Dodô; Gustavo. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Bruno Melo (pênalti), aos 12, e Edinho, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque (Boa); Matheus Inácio e Bruno Melo (Fortaleza).

ÁRBITRO - Roger Goulart (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).