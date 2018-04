Fluminense confirma lesão muscular e Ibañez vira desfalque contra o Cruzeiro

17/04/2018 | 20:13



O Fluminense confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Ibañez sofreu estiramento no músculo posterior da coxa esquerda na derrota para o Corinthians por 2 a 1, no domingo, em São Paulo, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

O departamento médico não deu prazo para o jogador retornar aos gramados, mas ele deve ficar ao menos de fora da partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão.

O técnico Abel Braga deverá fazer mistério sobre o substituto, pois o treino desta quarta-feira será fechado para a imprensa. Para a posição, o treinador tem como opções Frazan e Reginaldo.

O primeiro já substituiu Ibañez no duelo contra o Corinthians. No entanto, Abel também pode optar por alterar o sistema tático que tem utilizado com três zagueiros e colocar mais um volante no meio-campo. Nesse caso, o volante Douglas surge como opção para entrar na equipe.