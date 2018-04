Dançarino de Beyoncé no Coachella previu que trabalharia com ela

17/04/2018 | 20:08



Além de bom dançarino, aparentemente Jamal Moore é um grande vidente. Ele previu em seu Twitter, há pouco menos de dois anos, que um dia trabalharia para a Beyoncé e, adivinhem: ele viu sua previsão virar realidade no último fim de semana.

Jamal foi um dos dançarinos de palco da cantora no festival Coachella, nos Estados Unidos. Após a apresentação do último sábado, 14, ele postou uma foto de seu figurino e escreveu "Deixem-me dizer como meu Deus é incrível".

Algumas horas depois, ele se lembrou que havia feito a previsão e resgatou o tuíte de 2016: "Eu havia me esquecido completamente que tinha falado isso dois anos atrás".

Apesar do acerto de Jamal ter impressionado muitos usuários da rede social, seus poderes não foram suficientes para prever a importância do show. Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a ser uma das atrações principais do Coachella e prestou homenagem a universidades voltadas à população negra.