São Paulo anuncia a contratação do meia-atacante Everton, do Flamengo

17/04/2018 | 19:52



O São Paulo anunciou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante Everton, destaque do Flamengo. A diretoria do clube depositou o valor de 50% do valor dos direitos federativos do jogador - cerca de R$ 7,5 milhões - e vai quitar o restante para o empresário Carlos Leite. A multa rescisória era de 4 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões).

Aos 29 anos, Everton é mais um reforço para o setor ofensivo do time e assinou um contrato até 30 de junho de 2021, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Além dele, o clube do Morumbi trouxe para esta temporada o atacante Gonzalo Carneiro, o goleiro Jean, o lateral-direito Régis, o zagueiro Anderson Martins, os meias Nenê, Valdivia e Diego Souza, e o centroavante Tréllez.

"Everton é mais uma peça-chave de um São Paulo que pensa grande, que está criando uma identidade, com personalidade forte, para pensar em objetivos ambiciosos", afirmou Raí, executivo de futebol do São Paulo, em entrevista ao site oficial do clube. O dirigente sabe que o time ganhará um jogador de habilidade e bastante versátil.

Com o reforço, o técnico Diego Aguirre ganha mais uma opção de velocidade pelos lados do campo. O uruguaio Carneiro, que ainda não estreou, pode fazer essa função, assim como Everton. No elenco, o São Paulo ainda tem jogadores que atuam pelo setor como Marcos Guilherme, Valdívia e até Cueva, que já foi utilizado algumas vezes ali.

Everton pediu para não viajar com a delegação do Flamengo para a estreia do time carioca no Campeonato Brasileiro, no sábado, pois já dava como certa a transferência para o São Paulo. Caso os trâmites burocráticos sejam rápidos, ele tem condições de estrear logo, até porque vinha atuando com frequência e está em forma.

O jogador chega para reforçar o time a pedido do técnico Diego Aguirre, que já havia dito que qualquer treinador do País gostaria de contar com o atleta para sua equipe. "Todos que gostam de futebol gostam de um jogador dessa classe e desse nível. Ele é acima da média", afirmou o comandante tricolor.