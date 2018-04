Saraiva dá até 70% de desconto pelo Dia do Livro

17/04/2018 | 18:45



Para celebrar o Dia Mundial do Livro, comemorado no dia 23 de abril, a Livraria Saraiva faz uma grande promoção em seu site com descontos de até 70% em livros físicos e digitais, nacionais e importados, e em boxes. Quem inserir o cupom AMOLIVROS20 ganha outros 20% no valor final do livro. A ação Quem lê compartilha: histórias e imaginação começa hoje, dia 17, e vai até segunda, 23.

Alguns exemplos: o Box do Mario Sérgio Cortella, que vale R$ 65,80, sai por R$ 29,90; O Morro Dos Ventos Uivante, em capa dura, sai de R$ 59,90 por R$ 39,90 e Scrum - A Arte De Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, de R$ 29,90 por R$ 19,90.

Monteiro Lobato, que entra em domínio público no ano que vem, quando devem ser lançadas novas edições de suas obras, também está na lista. Títulos de J. R. R. Tolkien, que acaba de mudar de editora, podem ser encontrados por R$19,90.

Lembrando: vale apenas para compras pelo site da Saraiva.