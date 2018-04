Les Herbiers bate Chambly e alcança vaga histórica à final da Copa da França

17/04/2018 | 18:50



Em duelo de duas equipes da terceira divisão francesa, o Les Herbiers fez história ao derrotar o Chambly por 2 a 0 nesta terça-feira, em Nantes, e garantir vaga inédita na decisão da Copa da França.

Agora a equipe aguarda pelo vencedor do duelo entre Caen e Paris Saint-Germain, que jogam nesta quarta-feira na outra semifinal. A final do torneio está marcada para o dia 8 de maio no Stade de France, em Saint-Denis, onde o Brasil perdeu para a França por 3 a 0 na final da Copa do Mundo de 1998.

O duelo desta terça-feira aconteceu em estádio neutro, na cidade de Nantes, com capacidade para 44 mil pessoas. O local da partida poderia receber toda a população das duas cidades envolvidas na semifinal - Les Herbiers conta com 17 mil habitantes e Chambly, 10 mil. As equipes entraram em acordo para atuar em campo neutro e tentar lucrar mais com a partida depois que o duelo ganhou destaque dos meios de comunicação locais.

Quem levou a melhor foi o Les Herbiers que deverá ser recebido com grande festa na cidade que fica no oeste francês. O Chambly, que fica ao norte de Paris, agora voltará para a dura realidade e tentará se livrar da zona de rebaixamento da terceira divisão.

As duas equipes possuem um elenco que vale no total dois milhões de euros cada um (cerca de R$ 8 milhões). No duelo desta terça-feira, Florian David e Ambroise Gboho se valorizaram um pouco no mercado ao marcarem os gols da histórica classificação.