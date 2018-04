Plenário do Senado aprova indicação de Carolina Barros para diretoria do BC

17/04/2018 | 18:34



O plenário do Senado aprovou no final desta tarde de terça-feira, 17, a indicação de Carolina de Assis Barros para o cargo de diretora do Banco Central. Carolina, que vai ocupar a diretoria de Administração do BC, passou hoje por sabatina da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que antes do plenário apreciou e aprovou sua indicação. No plenário, o nome da nova diretora do BC recebeu 52 votos favoráveis e foi registrada uma abstenção.

Com graduação em administração, pós-graduação em administração financeira e mestrado em administração pública, Carolina está no Banco Central desde 2000. Ela já ocupou os cargos de chefia de gabinete da presidência do órgão e da própria diretoria de administração. Desde setembro de 2012, é chefe do departamento de comunicação da autoridade monetária.