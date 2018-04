Barcelona volta a hesitar e cede empate ao Celta no Espanhol

17/04/2018 | 18:11



Ainda tentando se recuperar da dura queda na Liga dos Campeões, o Barcelona voltou a hesitar nesta terça-feira e cedeu o empate ao Celta, por 2 a 2, fora de casa, em rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão liderou o placar por duas vezes, mas não conseguiu sustentar a vantagem.

Foi o segundo jogo do Barça após a derrota para a Roma por 3 a 0, há uma semana. No sábado, derrotou o Valencia por 2 a 1, na tentativa de superar o baque da queda nas quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça, porém, o time catalão voltou a repetir os erros em campo e nem o gol de Paulinho, no segundo tempo, pôde evitar o novo tropeço.

Apesar disso, o Barcelona chegou com ampla vantagem na liderança do Espanhol. Tem agora 83 pontos, mas só terá chance de selar o título por antecipação daqui a duas rodadas. O vice-líder Atlético de Madrid, com 71, entrará em campo somente na quinta, contra a Real Sociedad, fora de casa.

Sem Lionel Messi e Luis Suárez entre os titulares, o técnico Ernesto Valverde escalou o setor ofensivo do Barcelona com Francisco Alcácer mais adiantado, com apoio de Philippe Coutinho, Denis Suárez e Ousmane Dembélé. Assim como Coutinho, Paulinho foi titular.

Diante de um Barcelona ainda abatido e sem entrosamento no meio-campo, o Celta foi para cima e criou boas chances de gol no primeiro tempo antes de Dembélé abrir o placar, aos 35 minutos. Após boa triangulação pelo meio, o atacante acertou belo chute e mandou para as redes.

O empate dos anfitriões veio antes do intervalo. Aos 44, uma roubada de bola antes do meio-campo iniciou veloz contra-ataque veloz para o Celta. O lance culminou em cruzamento da direita e finalização de Jonny Castro, dentro da área, só completando para as redes.

No segundo tempo, o Barcelona voltou a liderar o placar em jogada semelhante. Após cruzamento da direita, Paulinho, na pequena área, só precisou escorar, aos 18 minutos. O Celta, então, se voltou novamente para o ataque. E, aos 25, Sergi Roberto, como último homem, fez falta no ataque do Celta. Levou o cartão vermelho direto.

Com um a menos, mas com Messi em campo, o time visitante teve dificuldade para evitar o novo empate, que veio aos 36. Depois de cruzamento da esquerda, o goleiro Ter Stegen saiu mal e desviou a bola na direção do Iago Aspas, que rebateu direto para as redes. Aspas, contudo, contou com ajuda das mãos para marcar o gol irregular, porém confirmado pela arbitragem.

Pela mesma rodada, La Coruña e Sevilla empataram sem gols na casa do primeiro. O Sevilla chegou aos 48 pontos, na sétima colocação, sonhando com vaga nas competições europeias da próxima temporada. Já o La Coruña, com 27, segue dentro da zona de rebaixamento.

Já o Villarreal superou o Leganés por 1 a 0 e chegou aos 51 pontos, em sétimo lugar, na briga com o Sevilla pelos torneios continentais.