Espero ter encontro com Kim Jong-un, mas pode ser que não ocorra, diz Trump

17/04/2018 | 17:14



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta tarde em evento com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que espera que o prometido encontro com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ocorra em breve. O líder americano ponderou, no entanto, que pode ser que a reunião "não aconteça".

"Talvez façamos o encontro no começo de junho ou antes, mas também pode ser que não", afirmou Trump, no primeiro dia de encontro com Abe em Mar-a-Lago, na Flórida. "O encontro somente deve ocorrer quando assumirmos que as coisas vão bem."

O presidente americano afirmou ainda que, caso ocorra, cinco locais estão em estudo a realização do encontro. Eles não foram detalhados.

Trump elogiou ainda os esforços da Coreia do Sul pela reaproximação com o Norte, o que também foi comemorado por Abe.

"A campanha de máxima pressão internacional contra a Coreia do Norte foi bem-sucedida", disse o premiê japonês.