Pouso de emergência na Filadélfia deixa um morto e sete feridos

17/04/2018 | 17:11



Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas após um pouso de emergência da Southwest Airlines no aeroporto da Filadélfia nesta terça-feira, 17, conforme informou a CNN. O jato tinha parte da tampa do motor arrancada e uma janela danificada. Inicialmente, o número de pessoas a bordo era desconhecido, mas a empresa afirmou que eram 143 passageiros e cinco tripulantes a bordo do Boeing 737, que ia do aeroporto La Guardia, em Nova York, para o aeroporto Love Field, em Dallas.

Boeing 737 fez pouso de emergência na Filadélfia, Estados Unidos

Avião da Southwest Airlines na pista do Aeroporto Internacional da Filadélfia, após pouso de emergência. Foto: AP Photo/Corey Perrine

Amanda Bourman, que estava sentada na parte traseira do avião, contou que dormia quando ouviu um barulho alto. Ela disse que a aeronave estava silenciosa, porque todos usavam máscaras de oxigênio, mas alguns choravam ou gritavam palavras de encorajamento. Segundo a Administração de Aviação Federal, o avião pousou depois que a tripulação relatou danos a um dos motores, junto à fuselagem de pelo menos uma janela.

O aeroporto da Filadélfia publicou no Twitter que o voo 1380 "pousou em segurança no PHL e os passageiros estão sendo levados para o terminal", mas não forneceu outros detalhes. Outro passageiro, Marty Martinez, fez uma postagem ao vivo enquanto usava uma máscara de oxigênio. "Algo está errado com o nosso avião! Parece que estamos indo para baixo! Pouso de emergência!! Voo de NYC a Dallas!!", publicou. Depois do pouso, ele postou novamente, desta vez uma foto da janela danificada do avião, próxima ao motor.

Imagens de helicóptero registraram os danos no motor esquerdo e o asfalto da pista de pouso coberto com espuma de combate a incêndios, embora não houvesse sinais de chamas ou fumaça. Dados de rastreamento do FlightAware.com mostram que o voo estava indo para o oeste dos Estados Unidos quando se virou abruptamente para a Filadélfia. A Southwest tem cerca de 700 aviões, todos 737, incluindo mais de 500 do mesmo modelo ao envolvido no pouso de emergência desta terça-feira. O Boeing 737 é o avião mais vendido no planeta e tem um bom histórico de segurança.