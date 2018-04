Marco Pigossi estreará seriado australiano da Netflix

17/04/2018 | 17:11



Pelo jeito, Marco Pigossi está ultrapassando barreiras. O ator, que modificou seu contrato da Globo, está gravando Tiderlands, uma série australiana da Netflix. De acordo com Leo Dias, as gravações já tiveram início e estão rolando na Ilha North Stradbroke.

O colunista afirmou que o seriado aborda um tema policial (e sobrenatural!) em torno de Cal McTeer, vivida por Charlotte Best, que voltará a uma vila de pescadores após dez anos presa. Então, para apimentar a história, vários corpos começam a surgir na costa da praia e Cal tenta resolver o problema, porém o local está repleto de sereias escondidas numa parte da ilha conhecida como Tidelands.

No seriado, Marco fará par romântico com Elsa Pataky, casada com Chris Hemsworth, ator que dá vida a Thor. A produção também por oito episódios de 50 minutos e estreará neste ano. Uau, hein!

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria do ator não respondeu o contato até a publicação desta matéria.