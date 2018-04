Ivete Sangalo faz primeira aparição pública após dar à luz

17/04/2018 | 15:11



Pouco mais de um mês após dar à luz, Ivete Sangalo fez sua primeira aparição pública! A cantora esteve em uma hamburgueria em Salvador e, sempre simpática, tirou fotos com fãs e até posou para a página da hamburgueria no Instagram. A última vez que Ivete havia sido vista em público foi quando ela deixou o hospital com suas filhas, as gêmeas Helena e Marina, no dia 14 de fevereiro.

Apesar de não ter feito aparições ultimamente, Ivete faz questão de compartilhar com seus fãs como está sua vida, mostrando o que tem feito e como está sendo sua rotina com as gêmeas.

E, pelo o que parece, a cantora está sentindo saudades de sua rotina agitada de shows. Sua volta aos palcos foi antecipada e acontecerá no dia 29 de abril, em um evento de comemoração pelo aniversário de Salvador. Ivete agitará o público em um trio elétrico que andará de Olinda até o Farol da Barra.