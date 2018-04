Namorado de Kourtney Kardashian é visto com outra mulher

17/04/2018 | 15:11



Tem sido uma época dificil para a família Kardashian. Após rumores de uma suposta traição de Tristan Thompson, que acabou de ter uma filha com Khloé Kardashian, o namorado de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima, foi flagrado em companhia de outra mulher, de acordo com Mirror UK.

Algumas fotos de Bendjima acompanhado de uma moça em frente a um carro foram liberadas na última segunda-feira, dia 16. Nos cliques, ele está abraçado com uma modelo chamada Camila Marrone, de 20 anos de idade, que, supostamente, já saiu com Leonardo DiCaprio. O fato, aliás, já havia circulado pela imprensa internacional na última semana, quando ele veio a público dizendo que ela é apenas uma de suas amigas. Agora, no entanto, estão circulando as fotos pela internet.

Lembrando que em outra ocasião, Younes também foi visto com outras mulheres num restaurante japonês em Beverly Hills.