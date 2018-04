1ª Turma do STF julga se aceita denúncia contra senador Aécio Neves

17/04/2018 | 14:54



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou na tarde desta terça-feira, 17, o julgamento em que analisa a denúncia contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Se for aceita, o senador se torna réu pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à Justiça. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o tucano de receber ilicitamente R$ 2 milhões de Joesley Batista, oriundos do grupo J&F, e de atrapalhar as investigações em torno da Operação Lava Jato.

O julgamento foi iniciado com a leitura de relatório pelo ministro Marco Aurélio Melo, relator do caso, que também têm como denunciados de corrupção passiva a irmã do senador, Andrea Neves, seu primo Frederico Pacheco, e Mendherson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella (MDB-MG), que também podem se tornar réus nesta terça-feira.

Será julgado junto da análise da denúncia o agravo regimental apresentada pela defesa de Aécio em fevereiro, em que recorre de uma decisão de Marco Aurélio, que indeferiu o pedido para que fossem juntadas aos autos as "provas já produzidas e que são relacionadas" ao inquérito. O agravo será analisado antes da denúncia.

De acordo com a defesa, é essencial que seja fornecido aos advogados acesso a todas as provas, já produzidas, que podem demonstrar, já nessa fase processual, "a inviabilidade da acusação".

De acordo com a denúncia da PGR, Andrea teria feito o primeiro contato com Joesley para pedir o dinheiro, solicitação confirmada por Aécio em março de 2017, quando foi gravado por Joesley. Mendherson e Pacheco são acusados de receber, a mando do senador, o dinheiro, em quatro parcelas de R$ 500 mil, de Ricardo Saud, executivo da J&F.