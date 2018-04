Mia Couto e Lenna Bahule participam do projeto da Editora Companhia das Letras

da Redação



17/04/2018 | 14:30



Dia 16 de abril , segunda-feira, às 19h, acontece no Teatro Porto Seguro o evento Noite de estreia , da Editora Companhia das Letras, com a participação do escritor Mia Couto e da cantora Lenna Bahule , ambos de Moçambique.

Mia Couto apresenta seu livro O Bebedor de Horizontes , terceiro livro da trilogia As Areias do Imperador , com leitura de trechos e bate-papo com a plateia. A cantora Lenna Bahule faz pocket show especial.

É possível garantir um exemplar autografado do livro com 50% de desconto. No momento da compra online do ingresso, selecionar a opção “Livro O Bebedor de Horizontes”, quando estiver finalizando seu pedido. A entrega será feita no dia do espetáculo, mediante apresentação do voucher impresso na lojinha do Teatro Porto Seguro. O desconto vale também para as compras na bilheteria do teatro. Os demais livros do autor estarão disponíveis para venda no foyer, juntamente com o CD da cantora Moçambicana Lenna Bahule.

O romance O Bebedor de Horizontes, retrata a saga final do imperador moçambicano Gugunhana, o derradeiro grande governante de um império na África no século XIX. Neste último volume da trilogia, os prisioneiros do oficial Mouzinho de Albuquerque embarcam no cais de Zimakaze em um barco que parte em direção ao posto de Languene. De lá, irão seguir para o estuário do Limpopo e então iniciar a viagem marítima que conduzirá os africanos capturados para um distante e eterno exílio, em uma das ilhas dos Açores.

Com a comitiva segue Imani Nsambe, jovem negra que estudou numa missão católica e serve como intérprete entre os nativos e as autoridades portuguesas. Imani está grávida do sargento português Germano de Melo, alocado em outra parte de Moçambique. A tradutora narra os trágicos acontecimentos do final do império de Gaza, que se alternam no romance com as cartas do sargento.

MIA COUTO Nasceu em 1955, na Beira, Moçambique. É biólogo, jornalista e autor de mais de trinta livros, entre prosa e poesia. Recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o Prêmio Camões de 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa, e o Neustadt Prize de 2014. É membro correspondente da Academia Brasileira de Letras.

LENNA BAHULE é cantora, natural de Maputo, Moçambique, radicada em São Paulo desde 2012 onde fundamentou sua pesquisa sobre a música vocal e diferentes caminhos para o uso da voz e do corpo como instrumento musical e de expressão artística. Em 2016, lançou o seu primeiro CD intitulado Nômade .

MIA COUTO - Noite de Estreia O Bebedor De Horizontes

Dia 16 de abril - Segunda-feira às 19h.

Ingressos : R$ 40,00 plateia / R$ 30,00 balcão/frisas.

Combo promocional : Livro autografado com 50% de desconto: R$ 24,95.

Classificação :14 anos.

Duração : 60 minutos.

Gênero : Literatura, música.

TEATRO PORTO SEGURO

Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos – São Paulo.

Telefone (11) 3226.7300.

Bilheteria: De terça a sábado, das 13h às 21h e domingos, das 12h às 19h.

Capacidade : 496 lugares.

Acessibilidade: 10 lugares para cadeirantes e 5 cadeiras para obesos.

Vendas : http://www.tudus.com.br

Site : http://www.teatroportoseguro.com.br

Facebook : facebook.com/teatroporto