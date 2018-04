Atriz Bella Piero publica foto nua com mensagem de aceitação

17/04/2018 | 14:38



A atriz Bela Piero, que interpreta Laura em O Outro Lado do Paraíso, publicou na última segunda-feira, 16, no Instagram, uma foto em que aparece nua dentro de um rio com uma legenda falando sobre a batalha para aceitar e amar seu próprio corpo. Ela disse que respeita muito seu corpo, porém que demorou "para falar isso com convicção".

Na legenda, ela diz: "Como todo mundo, tenho vários pequenos e grandes detalhes que nunca gostei em mim. Fruto de uma profunda massificação da estética. O resultado de ouvirmos desde crianças que existem arquétipos específicos, que são considerados o verdadeiro padrão de beleza. E o nosso corpo infelizmente registra essa mensagem entendendo como regra de socialização e rejeita tudo que não se encaixa nela."

Então ela questiona seus seguidores sobre o que significa ser belo e diz que cada detalhe do corpo diz algo sobre as pessoas. "O que é beleza para você? Eu aprendi a reconhecer o valor de cada detalhe que carrego no meu corpo e mais do que isso, entendi que eles fazem parte de mim e da minha história. Eles contam quem eu sou. Tem coisa mais linda do que isso? Isso sou eu. Essas marcas, esse tamanho, essa cor, esses pêlos, esse cheiro. O meu ritual de beleza é meu ritual de autoconhecimento e aceitação. Porque para mim a beleza mais bonita é saber quem nós somos e não ter medo nenhum de assumir e expor isso", conclui.