Síria não pode impedir investigação sobre supostas armas químicas, diz ONU

17/04/2018 | 14:07



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu que o governo da Síria garanta que os inspetores internacionais de armas químicas possam trabalhar sem restrições. Mais cedo, a agência estatal síria disse que os inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) haviam chegado à cidade de Douma para investigar um suposto ataque com gás de 7 de abril.

Guterres disse que "é obrigação do governo sírio passar todas as informações para eles trabalharem sem qualquer restrição". Ele não chegou a confirmar que os inspetores chegaram a Douma, mas disse a repórteres nesta terça-feira na Arábia Saudita que a ONU tem feito "todo o possível para garantir" a chegada desses profissionais logo à cidade. Fonte: Associated Press.